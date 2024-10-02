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Два миллиона мусульман покинули Бейрут
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Два миллиона мусульман покинули Бейрут

Посол Ливана: началась третья ливано-израильская война

20:21 895

Бейрут считает эскалацию на южной границе страны началом третьей ливано-израильской войны.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

"Конечно, этот конфликт можно назвать третьей ливансо-израильской войной, потому что любая политическая сила в Ливане, будь то "Хезболлах" или любая другая партия — это ливанская сторона, понимаете? А те, кто погибает, — это ливанцы, независимо от их политических взглядов и веры", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, можно ли считать текущие события началом третьей ливанской войны.

По его словам, заявления израильских официальных лиц о том, что их военная операция "направлена не против ливанского народа, а против "Хезболлах", не соответствует действительности".

"Ливан платит цену кровью своих людей. Ливан подвергается атаке со стороны Израиля, который наносит удары по его территории в Бейруте и многих других регионах страны. Поэтому можно говорить о том, что Израиль воюет с Ливаном, - продолжил посол. - Мы именно так рассматриваем этот вопрос".

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