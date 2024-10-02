Исторический центр Баку: от транспортного хаоса к пешеходному раю

В ближайшее время произойдут значимые изменения в одном из уголков Баку, где сконцентрировано большое количество исторических достопримечательностей, но, к сожалению, давно сложилась удручающая ситуация. Реформы коснутся площади перед Гоша Гала Гапылары (Крепостные ворота возле сквера Сабира и здания Конституционного суда), улицы Азиза Алиева и территории Ичеришехер. Как сообщил в сегодняшнем интервью председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, из-за высокой интенсивности транспортного потока на улице Истиглалият, движения автомобилей по площади перед Гоша Гала Гапылары и далее к проспекту Нефтчиляр по улице Азиза Алиева возникает хаос в форме своеобразного смешения потоков атомобилей и пешеходов, что оказывает влияние даже на движение по проспекту Нефтчиляр. Кроме того, большое количество автомобилей создает хаотичную ситуацию и внутри самого Ичеришехер, что негативно сказывается на уникальном историческом наследии Старого города.

С учетом этих факторов и принимая во внимание чрезвычайно высокую популярность этого уголка Баку у многочисленных туристов, AYNA разработало и представило в Транспортный координационный совет пакет предложений. Предлагаемые меры предусматривают ограничение движения автомобилей от пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджана до улицы Азиза Алиева, создание на площади у Гоша Гала Гапылары пунктов посадки-высадки для туристических автобусов, ограничение движения автомобилей на улице Азиза Алиева и последующее создание на ней пешеходной зоны и линий микромобильности, а также закрытие территории Ичеришехер для движения всех автомобилей, кроме автомобилей резидентов и расположенных здесь диппредставительств. При этом для въезда на территорию будет применяться система распознавания автомобильных номеров.