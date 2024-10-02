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Исторический центр Баку: от транспортного хаоса к пешеходному раю

надеются в Агентстве наземного транспорта
20:30 960

В ближайшее время произойдут значимые изменения в одном из уголков Баку, где сконцентрировано большое количество исторических достопримечательностей, но, к сожалению, давно сложилась удручающая ситуация. Реформы коснутся площади перед Гоша Гала Гапылары (Крепостные ворота возле сквера Сабира и здания Конституционного суда), улицы Азиза Алиева и территории Ичеришехер. 

Как сообщил в сегодняшнем интервью председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, из-за высокой интенсивности транспортного потока на улице Истиглалият, движения автомобилей по площади перед Гоша Гала Гапылары и далее к проспекту Нефтчиляр по улице Азиза Алиева возникает хаос в форме своеобразного смешения потоков атомобилей и пешеходов, что оказывает влияние даже на движение по проспекту Нефтчиляр. Кроме того, большое количество автомобилей создает хаотичную ситуацию и внутри самого Ичеришехер, что негативно сказывается на уникальном историческом наследии Старого города.

С учетом этих факторов и принимая во внимание чрезвычайно высокую популярность этого уголка Баку у многочисленных туристов, AYNA разработало и представило в Транспортный координационный совет пакет предложений.  

Предлагаемые меры предусматривают ограничение движения автомобилей от пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджана до улицы Азиза Алиева, создание на площади у Гоша Гала Гапылары пунктов посадки-высадки для туристических автобусов, ограничение движения автомобилей на улице Азиза Алиева и последующее создание на ней пешеходной зоны и линий микромобильности, а также закрытие территории Ичеришехер для движения всех автомобилей, кроме автомобилей резидентов и расположенных здесь диппредставительств. При этом для въезда на территорию будет применяться система распознавания автомобильных номеров.

Ограничение доступа автомобилей в Ичеришехер повысит уровень комфорта и безопасности жителей и гостей Старого города за счёт сокращения количества автомобилей, уменьшения шума и выбросов, будет способствовать сохранению одной из ключевых достопримечательностей столицы и предотвратит износ инфрастуктуры. Дело в том, что вредные вещества в выхлопах автомобилей оседают на стенах памятников архитектуры и других старинных зданий, а улицы постоянно подвергаются большим нагрузкам под колесами проезжающих транспортных средств. Все это представляет угрозу для богатейшего исторического наследия Ичеришехер.

Автобусный пункт посадки-высадки на площади перед Крепостными воротами позволит гостям Ичеришехер с комфортом добираться до этой популярной у туристов локации.

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