США рассматривают вероятность удара по Ирану
"Не только Израиль рассматривает варианты ответа на иранскую ракетную атаку, но и США".
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги.
Американский дипломат признал легитимность ответов Израиля в свете вызовов в области безопасности, которые стоят перед еврейским государством.
Вместе с тем дипломат предупредил, что существует реальная угроза эскалации конфликта. Он также отметил, что Вашингтон не заинтересован в продолжительной операции ЦАХАЛа в Ливане и этот вопрос будет одним из тех, которые будут обсуждены с Иерусалимом в ближайшие дни.
«Ситуация в регионе действительно находится на грани. Существует реальная вероятность того, что ситуация пойдет по пути дальнейшей эскалации, и не просто отдельных залпов, а более продолжительной конфронтации», - говорит Кэмпбелл.
При этом он отметил, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке рискует поставить под удар не только Израиль, но и сами стратегические интересы США в данном регионе.