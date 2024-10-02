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Два миллиона мусульман покинули Бейрут
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Два миллиона мусульман покинули Бейрут

США рассматривают вероятность удара по Ирану

20:32 1087

"Не только Израиль рассматривает варианты ответа на иранскую ракетную атаку, но и США".

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в аналитическом Фонде Карнеги.

Американский дипломат признал легитимность ответов Израиля в свете вызовов в области безопасности, которые стоят перед еврейским государством.

Курт Кэмпбелл об угрозах Ирану и угрозе интересам США

Вместе с тем дипломат предупредил, что существует реальная угроза эскалации конфликта. Он также отметил, что Вашингтон не заинтересован в продолжительной операции ЦАХАЛа в Ливане и этот вопрос будет одним из тех, которые будут обсуждены с Иерусалимом в ближайшие дни.

«Ситуация в регионе действительно находится на грани. Существует реальная вероятность того, что ситуация пойдет по пути дальнейшей эскалации, и не просто отдельных залпов, а более продолжительной конфронтации», - говорит Кэмпбелл.

При этом он отметил, что более затяжной конфликт на Ближнем Востоке рискует поставить под удар не только Израиль, но и сами стратегические интересы США в данном регионе.

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