Международная публикационная активность азербайджанских ученых

Таким образом, число пользователей Scopus в Азербайджане увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и достигло 13 тысяч за первые восемь месяцев этого года.

За первые восемь месяцев 2024 года показатели азербайджанских ученых в наукометрической базе данных Scopus значительно улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели включают число пользователей, количество опубликованных научных работ, их цитируемость, качество журналов, в которых они публикуются, и международное сотрудничество, рассказали в Министерстве науки и образования.

Кроме того, наблюдается рост статей азербайджанских ученых, публикуемых в Scopus. Количество статей азербайджанских ученых увеличилось с 1800 в прошлом году до 2382 в этом году. Учитывая, что количество опубликованных в 2024 году научных работ продолжится до мая-июня 2025 года, не исключено, что их общее количество в Азербайджане впервые в истории превысит 3000.

Наряду с количеством публикуемых научных работ растет и их качество: 11,2% статей азербайджанских ученых в базе входят в число 10% наиболее цитируемых научных работ мира. В прошлом году этот показатель был равен 9,2%. В 2024 году показатель цитируемости по регионам (FWCI) по Азербайджану превысил средний мировой показатель (1,0) и достиг 1,97. Это означает, что все опубликованные научные работы получают в среднем на 97% больше ссылок в своей области. В прошлом году этот показатель равнялся 1,05.

Кроме того, 1481 статья, опубликованная за первые 8 месяцев 2024 года, была опубликована в журналах первого (996) и второго квартала (485). В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 733 (I квартал – 486, II квартал – 257).

За 12 месяцев прошлого года количество научных работ, опубликованных в рамках международного сотрудничества (то есть с зарубежными соавторами), составило 856 (47%), тогда как за 8 месяцев этого года этот показатель увеличился до 1594 (67%).