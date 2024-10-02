Хорватия не хочет воевать за Украину и помогать ей

Президент Хорватии Зоран Миланович не согласовал участие Вооруженных сил страны в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Хорватии.

Отмечается, что задачей президента страны и всех государственных институтов является защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать ее от военных конфликтов.

"Президент Республики как Верховный главнокомандующий решил в пределах его конституционных полномочий не давать предварительного согласия на решение об участии военнослужащих Хорватии в миссии НАТО по поддержке безопасности Украины, которая потенциально может быть вредной для национальных интересов Республики Хорватия", - говорится в сообщении.