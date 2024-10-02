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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
Новость дня
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои

Хорватия не хочет воевать за Украину и помогать ей

21:47 947

Президент Хорватии Зоран Миланович не согласовал участие Вооруженных сил страны в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Хорватии.

Отмечается, что задачей президента страны и всех государственных институтов является защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать ее от военных конфликтов.

"Президент Республики как Верховный главнокомандующий решил в пределах его конституционных полномочий не давать предварительного согласия на решение об участии военнослужащих Хорватии в миссии НАТО по поддержке безопасности Украины, которая потенциально может быть вредной для национальных интересов Республики Хорватия", - говорится в сообщении.

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