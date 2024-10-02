Хаменеи отправлял записку Насралле: «Тебя могут убить»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал Хасана Насраллу о том, что ему следует немедленно покинуть Ливан незадолго до того, как лидер "Хизбаллы" был ликвидирован Израилем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника в Иране.

По данным Reuters, сразу после волны взрывов пейджеров, принадлежащих боевикам "Хизбаллы", Али Хаменеи отправил Насралле с курьером записку, в которой сообщал, что, по данным иранской разведки, Израиль внедрил в ряды "Хизбаллы" своих агентов, чтобы убить его, и просил адресата срочно приехать в Иран.