В Ереване снова напряженность

Как уже сообщалось ранее, 22 сентября пророссийское армянское оппозиционное движениe «Священная борьба» заявило о новом витке борьбы против прозападного правительства Никола Пашиняна.

И сегодня, 2 октября, движение попа Галстаняна перешло от слов к делу, то есть к активной политической борьбе.

Сегодня в Ереване на площади Республики состоялся митинг движения. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал собравшихся направиться к зданию Общественного телевидения Армении и потребовать предоставить им эфир.