В Ереване снова напряженность
Как уже сообщалось ранее, 22 сентября пророссийское армянское оппозиционное движениe «Священная борьба» заявило о новом витке борьбы против прозападного правительства Никола Пашиняна.
И сегодня, 2 октября, движение попа Галстаняна перешло от слов к делу, то есть к активной политической борьбе.
Сегодня в Ереване на площади Республики состоялся митинг движения. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал собравшихся направиться к зданию Общественного телевидения Армении и потребовать предоставить им эфир.
В ходе митинга Галстанян призвал все политические силы страны отбросить страхи и гордыню и стать политическими деятелями, а не инструментами в чужих руках.
Правительство Пашиняна подтянуло к зданию Общественного телевидения подразделения полиции.
А тем временем Общественное телевидение Армении заявило о готовности принять для интервью любого из лидеров протестного движения. Об этом говорится в заявлении Общественного телевидения, сделанном в ответ на решение движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, потребовать прямой эфир.