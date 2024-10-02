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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
Новость дня
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои

В Ереване снова напряженность

22:10 2110

Как уже сообщалось ранее, 22 сентября пророссийское армянское оппозиционное движениe «Священная борьба» заявило о новом витке борьбы против прозападного правительства Никола Пашиняна.

И сегодня, 2 октября, движение попа Галстаняна перешло от слов к делу, то есть к активной политической борьбе.

Сегодня в Ереване на площади Республики состоялся митинг движения. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал собравшихся направиться к зданию Общественного телевидения Армении и потребовать предоставить им эфир.

Участники митинга направились к зданию Общественного телевидения

В ходе митинга Галстанян призвал все политические силы страны отбросить страхи и гордыню и стать политическими деятелями, а не инструментами в чужих руках.

Правительство Пашиняна подтянуло к зданию Общественного телевидения подразделения полиции.

А тем временем Общественное телевидение Армении заявило о готовности принять для интервью любого из лидеров протестного движения. Об этом говорится в заявлении Общественного телевидения, сделанном в ответ на решение движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, потребовать прямой эфир.

Полицейские силы у здания телевидения
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