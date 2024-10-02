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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои

Стрелков из тюрьмы: «Россию ожидает военно-политический крах»

22:22 1946

«Россию ожидает военно-экономический кризис, похожий на произошедший в 1917 году», - об этом пишет из тюрьмы один из критиков путинского правительства, экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин).

В настоящее время Стрелков отбывает четырехлетний срок в российской тюрьме по обвинению в экстремизме.

"РФ находится в состоянии системного военно-политического кризиса, который может перерасти в масштабный военно-экономический кризис.

Стрелков

Ставка РФ в поддержку Трампа рискованна и маловероятна, и в случае ее неудачи 2025 год или даже конец текущего года могут стать серьезным испытанием для российского государства.

Потребности войны давно превышают возможности российского ВПК, а запасы нового вооружения уже практически исчерпаны или близки к этому», - выражает уверенность один из лидеров в прошлом сепаратистского движения в Украине.

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