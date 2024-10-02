Стрелков из тюрьмы: «Россию ожидает военно-политический крах»

«Россию ожидает военно-экономический кризис, похожий на произошедший в 1917 году», - об этом пишет из тюрьмы один из критиков путинского правительства, экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин).

В настоящее время Стрелков отбывает четырехлетний срок в российской тюрьме по обвинению в экстремизме.

"РФ находится в состоянии системного военно-политического кризиса, который может перерасти в масштабный военно-экономический кризис.