Стрелков из тюрьмы: «Россию ожидает военно-политический крах»
«Россию ожидает военно-экономический кризис, похожий на произошедший в 1917 году», - об этом пишет из тюрьмы один из критиков путинского правительства, экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин).
В настоящее время Стрелков отбывает четырехлетний срок в российской тюрьме по обвинению в экстремизме.
"РФ находится в состоянии системного военно-политического кризиса, который может перерасти в масштабный военно-экономический кризис.
Ставка РФ в поддержку Трампа рискованна и маловероятна, и в случае ее неудачи 2025 год или даже конец текущего года могут стать серьезным испытанием для российского государства.
Потребности войны давно превышают возможности российского ВПК, а запасы нового вооружения уже практически исчерпаны или близки к этому», - выражает уверенность один из лидеров в прошлом сепаратистского движения в Украине.