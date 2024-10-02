Успешная ракетная атака Ирана

Иранские ракеты смогли преодолеть израильскую многоуровневую ПВО. Этим выводом делится германский журнал "Шпигель". Издание отмечает, что в этот раз ракетная атака оказалась значительно успешнее, чем предыдущая в апреле, когда Израилю и его союзникам все же удалось перехватить 99% иранских ракет и беспилотников. "Вероятно, они извлекли уроки из апрельских атак и на этот раз выбрали баллистические ракеты", - указывает военный эксперт Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований (IISS).

Он объясняет, что эти ракеты летят гораздо быстрее, чем крылатые ракеты или беспилотники-камикадзе, и поэтому у израильтян меньше времени на реакцию. По мнению эксперта, атака с использованием 200 ракет, вероятно, станет самой крупной атакой баллистическими ракетами в мировой истории. По иранской информации, впервые была применена ракета Fatteh-1, которую Тегеран называет гиперзвуковой. Однако этот термин вводит в заблуждение, поскольку практически все баллистические ракеты достигают гиперзвуковых скоростей выше 5 Махов, что соответствует примерно 6000 километров в час. Однако настоящие гиперзвуковые ракеты достигают этой скорости на протяжении всего полета, а не только его части. Fatteh-1 не является гиперзвуковой ракетой в классическом смысле, но у нее есть некоторые особенности, которые делают ее более живучей. Настоящие гиперзвуковые ракеты имеют нестабильную траекторию, которая призвана сбить с толку средства ПВО. Возможно, Fatteh-1 обладает такой же маневренностью. Ее дальность составляет около 1400 километров, а вес боеголовки достигает 450 килограммов. По словам Хинца, части и осколки упавших в Израиле ракет указывают на то, что Иран применил и другие новые ракеты. К ним относится ракета Cheibar Shekan. Ее дальность действия, по всей видимости, составляет 1450 километров. Благодаря высокой скорости обе ракеты могут достичь Израиля из Ирана всего за несколько минут.

По имеющимся данным, Иран располагает в общей сложности не менее чем 3 000 баллистических ракет. Поэтому, как отмечает издание, Израилю следует приготовиться к тому, что он больше не будет неуязвим для подобных атак, - особенно если к ним присоединятся "Хезболлах" и хуситы со своими собственными арсеналами. В свою очередь, Фарзин Надими, эксперт по вопросам обороны и безопасности, в интервью иранскому новостному агентству «Iran International», заявил, что по еврейскому государству было выпущено значительное количество ракет, большинство из которых запущены непосредственно с территории Исламской Республики. Надими отметил, что в атаке было задействовано около 10 иранских ракетных баз, с каждой из которых было выпущено около 20 ракет. Он также добавил, что, хотя некоторые ракеты отклонились от курса, ряд из них успешно поразил свои цели. «Возможно, одной из причин этого является использование новых типов ракет, таких как «Хайбер-Шахан» и «Фатх», которые обладают гиперзвуковой скоростью и затрудняют их перехват даже для современных систем противовоздушной обороны», — подчеркнул аналитик.