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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои

Харрис побеждает Трампа в колеблющихся штатах

22:52 469

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обходит Дональда Трампа на один процентный пункт по популярности в семи колеблющихся штатах.

Об этом сообщает по результатам опроса аналитический портал Cook Political Report и исследовательская фирма BSG и GS Strategy Group.

Согласно результатам опроса, 49% опрошенных готовы поддержать Харрис, в то время как за Трампа готовы проголосовать 48% респондентов. Еще 2% не определились с выбором.

Мнения о том, кто из двух кандидатов с большей вероятностью нанесет вред США в долгосрочной перспективе, разделились поровну: одинаковое количество респондентов (50%) называют демократа и республиканца.

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