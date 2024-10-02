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ЦРУ успешно вербует россиян

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Пресс-секретарь Центрального разведывательного управления США заявил, что кампания по вербовке россиян, недовольных режимом, через соцсети, мессенджеры и даркнет оказалась успешной.

Об этом сообщает ВВС.

В 2023 году ЦРУ запустило телеграм-канал, в котором публиковались инструкции о безопасных способах связи с главным американским разведывательным органом. Поначалу инструкции были на английском и русском языках.

«Наши усилия на этом фронте в России оказались успешны, и мы хотим удостовериться, что люди в других авторитарных режимах знают, что мы открыты для совместной работы», - цитирует пресс-секретаря ЦРУ Reuters.

Проверить утверждение об успехах в вербовке агентов не представляется возможным. Разведывательные службы ревностно оберегают любую информацию о своих источниках и агентах, если она и публикуется, то лишь много десятилетий спустя. Однако директор ЦРУ Уильям Бернс в том же 2023 году говорил в публичной лекции, что «недовольство войной продолжит разъедать российское руководство и создает возможность для нас в ЦРУ, которая выпадает раз в поколение».

В среду ЦРУ объявило о расширении кампании по привлечению потенциальных агентов в Китае, Иране и Северной Корее. Сообщения и видео о способах связи с ЦРУ на мандаринском китайском, персидском и корейском языках были размещены в том же телеграм-канале, а также в X, фейсбуке, инстаграме, линкедине и в даркнете.

Посольство России и миссия Ирана при ООН не ответили на запрос Reuters об этой деятельности ЦРУ (в прошлом году российский МИД называл телеграм-канал ЦРУ «очень удобным ресурсом»). В китайском посольстве в Вашингтоне заявили, что попытки «вбить клин между китайским народом и Коммунистической партией Китая или ослабить их прочную связь неизбежно потерпят крах».

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