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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
Новость дня
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои

США повинны в провале Украины

23:06 578

Падение Угледара — следствие отказа США разрешить Украине бить вглубь РФ. К этому выводу приходит Associated Press.

«Это малая часть затруднительного положения Украины в этой главе почти трехлетней войны, которая отражает отказ США предоставить Украине разрешение на поражение целей в глубине российской территории, не позволяя Киеву ухудшить возможности Москвы», - отмечает агентство.

Между тем, пишет AP, доминирование РФ в небе позволяет ей «разрабатывать и продвигать разрушительные планирующие авиационные бомбы», на которые Украина не имеет эффективного ответа, а «спорная мобилизационная кампания не привела к созданию нового класса украинских бойцов», способных удерживать линию фронта.

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