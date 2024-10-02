США повинны в провале Украины

Падение Угледара — следствие отказа США разрешить Украине бить вглубь РФ. К этому выводу приходит Associated Press.

«Это малая часть затруднительного положения Украины в этой главе почти трехлетней войны, которая отражает отказ США предоставить Украине разрешение на поражение целей в глубине российской территории, не позволяя Киеву ухудшить возможности Москвы», - отмечает агентство.

Между тем, пишет AP, доминирование РФ в небе позволяет ей «разрабатывать и продвигать разрушительные планирующие авиационные бомбы», на которые Украина не имеет эффективного ответа, а «спорная мобилизационная кампания не привела к созданию нового класса украинских бойцов», способных удерживать линию фронта.