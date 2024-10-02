Венгрия помешала отправке европейских военных в Украину

По его словам, ЕС намерен не только продлить еще на два года свою миссию военной помощи Украине, но также хочет прислать своих военных советников. Они должны помочь в реализации учебных программ.

Об этом в видеообращении сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По мнению Сийярто, отправка советников в Украину является "опасным предложением". Также он сообщил, что Венгрия уже официально предупредила ЕС о своем нежелании поддерживать эту идею.

"Мы точно не поддержим, мы не отдадим свой голос за это, война должна закончиться… Мы не поддерживаем ни одну инициативу, которая увеличивает риск эскалации войны, поэтому мы сказали ей нет", - заявил Сийярто.