В Армении подорожал лаваш. На очереди - хлеб

Лаваш в Армении подорожал, на очереди — хлеб, сказал в интервью Спутник-Армения владелец Севанского хлебозавода Ашот Аветисян.

2 октября в магазинах Еревана 1 кг лаваша возрос в цене примерно на 4%.

Рост цен обусловлен подорожанием пшеницы в России. Армения же осуществляет почти весь свой импорт пшеницы из России. Следовательно, ожидается повышение стоимости мучных, а также кондитерских изделий.

В начале августа котировка пшеницы на российской Национальной товарно-сырьевой бирже составляла примерно 16,3 тыс. рублей за тонну, сейчас – 17,6 тыс. При этом для Армении, как и для других стран ЕАЭС, не действуют российские экспортные пошлины на зерно.