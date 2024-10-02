USD 1.7000
EUR 1.8805
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
Новость дня
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои

В Армении подорожал лаваш. На очереди - хлеб

23:15 299

Лаваш в Армении подорожал, на очереди — хлеб, сказал в интервью Спутник-Армения владелец Севанского хлебозавода Ашот Аветисян.

2 октября в магазинах Еревана 1 кг лаваша возрос в цене примерно на 4%.

Рост цен обусловлен подорожанием пшеницы в России. Армения же осуществляет почти весь свой импорт пшеницы из России. Следовательно, ожидается повышение стоимости мучных, а также кондитерских изделий.

В начале августа котировка пшеницы на российской Национальной товарно-сырьевой бирже составляла примерно 16,3 тыс. рублей за тонну, сейчас – 17,6 тыс. При этом для Армении, как и для других стран ЕАЭС, не действуют российские экспортные пошлины на зерно.

ЦРУ успешно вербует россиян
ЦРУ успешно вербует россиян
23:02 815
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои добавлено фото и видео; обновлено 21:57
21:57 23031
Израиль готовится к войне с Ираном. Заявление начальника Генштаба Израиля
Израиль готовится к войне с Ираном. Заявление начальника Генштаба Израиля обновлено: 20:40, срочно в номер
20:40 14021
Стрелков из тюрьмы: «Россию ожидает военно-политический крах»
Стрелков из тюрьмы: «Россию ожидает военно-политический крах»
22:22 1960
В Ереване снова напряженность
В Ереване снова напряженность
22:10 2125
Израиль уничтожил трех генералов КСИР
Израиль уничтожил трех генералов КСИР обновлено
22:02 5839
Байден об ударах по Ирану
Байден об ударах по Ирану
21:34 3554
Грозное заявление президента Ирана
Грозное заявление президента Ирана
21:17 5116
Конституционный суд Армении: «Присоединение Нагорного Карабаха к Армении» утратило юридическую силу»
Конституционный суд Армении: «Присоединение Нагорного Карабаха к Армении» утратило юридическую силу» наш комментарий
18:56 5932
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России наш обзор
17:43 7970
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат наш спецреп
20:03 3067

ЭТО ВАЖНО

ЦРУ успешно вербует россиян
ЦРУ успешно вербует россиян
23:02 815
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои добавлено фото и видео; обновлено 21:57
21:57 23031
Израиль готовится к войне с Ираном. Заявление начальника Генштаба Израиля
Израиль готовится к войне с Ираном. Заявление начальника Генштаба Израиля обновлено: 20:40, срочно в номер
20:40 14021
Стрелков из тюрьмы: «Россию ожидает военно-политический крах»
Стрелков из тюрьмы: «Россию ожидает военно-политический крах»
22:22 1960
В Ереване снова напряженность
В Ереване снова напряженность
22:10 2125
Израиль уничтожил трех генералов КСИР
Израиль уничтожил трех генералов КСИР обновлено
22:02 5839
Байден об ударах по Ирану
Байден об ударах по Ирану
21:34 3554
Грозное заявление президента Ирана
Грозное заявление президента Ирана
21:17 5116
Конституционный суд Армении: «Присоединение Нагорного Карабаха к Армении» утратило юридическую силу»
Конституционный суд Армении: «Присоединение Нагорного Карабаха к Армении» утратило юридическую силу» наш комментарий
18:56 5932
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России
Модернизация азербайджанских танков израильской компанией: реакция на Западе и в России наш обзор
17:43 7970
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат наш спецреп
20:03 3067
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться