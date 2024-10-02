Заместитель Генсека ООН едет в Баку
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Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед совершит визит в Азербайджан для участия в мероприятиях, приуроченных COP29. Об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В Баку А.Мохаммед примет участие в подготовительном совещании в преддверии 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции об изменении климата, который называется PreCOP. Заместитель генсека ООН проведет в Баку встречи с членами правительства Азербайджана с целью обсуждения подготовки к COP-29.
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