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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои
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Прямое столкновение «Хезболлы» с армией Израиля. Идут бои

Заместитель Генсека ООН едет в Баку

23:24 174

Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед совершит визит в Азербайджан для участия в мероприятиях, приуроченных COP29. Об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В Баку А.Мохаммед примет участие в подготовительном совещании в преддверии 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции об изменении климата, который называется PreCOP. Заместитель генсека ООН проведет в Баку встречи с членами правительства Азербайджана с целью обсуждения подготовки к COP-29.

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