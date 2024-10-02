Сенсационное заявление главы МИД Ливана: «Накануне гибели Насралла согласился…»
2 октября 2024, 23:37 2432
Генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла накануне своей гибели в Бейруте при ударе израильских ВС согласился на прекращение огня с Израилем.
С этим сенсационным заявлением выступил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире CNN.
"Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась. Мы проконсультировались с "Хезболлой", спикер парламента Ливана Набих Берри проконсультировался с "Хезболлой", и мы сообщили представителям США и Франции о принятом решении", - отметил Бу Хабиб.
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