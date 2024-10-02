Нефть: скорей по $50, чем $100
Вы обратили внимание, что на фоне горячих новостей с Ближнего Востока никакой панической реакции на нефтяном рынке не произошло? Рост на каких-то четыре доллара вверх уже довольно быстро сменился снижением, и сейчас Brent торгуется всего на пару долларов дороже, чем до удара Ирана по Израилю. И это на фоне ожидания ответных ударов. В иные времена цены улетели бы на десятки долларов.
Wall Street Journal со ссылкой на представителей ОПЕК+, принимавших участие в телефонной конференции картеля на прошлой неделе, пишет, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман предупредил, что цены могут упасть до 50 долларов за баррель, если не будут выполняться договоренности о сокращении добычи. Это было воспринято как скрытая угроза саудитов открыть нефтяной вентиль, чтобы получить необходимые доходы за счет повышения своей доли на рынке, раз не выходит заработать за счет высокой цены.
О том, что вариант с нефтью по пятьдесят более вероятен, чем возврат к цене по сто, пишет и Хавьер Блас, автор Bloomberg, освещающий энергетическую тематику. В своем свежем тексте он как раз указывает, что прежний целевой ориентир для Саудовской Аравии и ОПЕК+ в 100 долларов за баррель больше не актуален. Даже несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, рынок в 2025 году будет, очевидно, переполнен, что указывает на движение цены вниз, не вверх.
Аналитик указывает на несколько факторов, подталкивающих цены к снижению.
Во-первых, высокие цены привели к тому, что члены ОПЕК+ стали уступать долю рынка странам, не входящим в картель, которые увеличили добычу.
Во-вторых, высокие цены сдерживают спрос, который важно поддерживать перед лицом надвигающегося энергоперехода.
В-третьих, цены на нефть с неизбежностью реагируют на глобальный экономический цикл, который уходит в стадию замедления.
И четвертое: ряд стран ОПЕК+ инвестировал немалые средства в наращивание добычи и хочет отбить вложения.
Блас дает пять возможных вариантов развития событий.
Первый. Те страны - члены ОПЕК+, которые нарушают договоренности о сокращении добычи, вдруг начинают соблюдать правила, и тогда удается поднять цены до диапазона 80-100 долларов за баррель. Крайне маловероятный сценарий.
Второй. ОПЕК+ продолжает откладывать анонсирование увеличение добычи, дисциплина среди участников вырастает, удается избежать резкого наращивания запасов на начало 2025 года. Это позволит держать ценовой диапазон 70-80 долларов. Саудовская Аравия может согласиться отложить увеличение производства до середины следующего года в надежде на замедление добычи сланцевой нефти в США и на рост спроса в Китае. Не очень вероятно, но может быть.
Третий. С декабря, как и собирались, члены ОПЕК+ согласованно увеличивают добычу, нарастает предложение, цены уходят к 60 долларам за баррель, возможно, в период низкого спроса во втором квартале 2025 года и до 50 долларов, а затем возвращаются к 60-ти на фоне снижения поставок сланцевой нефти США. Автор рассматривает этот вариант как самый вероятный.
Еще два сценария исходят из разной степени интенсивности резкого наращивания производства вне рамок договоренностей, вплоть до настоящей ценовой войны между производителями. Такая перспектива приведет к обрушению цен, в худшем варианте – вплоть до отрицательной величины. Но это скорее теоретические варианты.
Таким образом, рынок тяготеет к снижению цены. Прогнозировать ее невозможно ввиду огромного количества факторов и общей политической и экономической неопределенности, но тренд вот такой. Кстати, по поводу возможных ударов Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана Хавьер Блас выражает высокую уверенность в том, что без этого удастся обойтись: США и Китай крайне не заинтересованы в таком развитии событий и смогут донести свою позицию участникам конфликта.