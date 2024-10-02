Нефть: скорей по $50, чем $100

Вы обратили внимание, что на фоне горячих новостей с Ближнего Востока никакой панической реакции на нефтяном рынке не произошло? Рост на каких-то четыре доллара вверх уже довольно быстро сменился снижением, и сейчас Brent торгуется всего на пару долларов дороже, чем до удара Ирана по Израилю. И это на фоне ожидания ответных ударов. В иные времена цены улетели бы на десятки долларов.

Wall Street Journal со ссылкой на представителей ОПЕК+, принимавших участие в телефонной конференции картеля на прошлой неделе, пишет, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман предупредил, что цены могут упасть до 50 долларов за баррель, если не будут выполняться договоренности о сокращении добычи. Это было воспринято как скрытая угроза саудитов открыть нефтяной вентиль, чтобы получить необходимые доходы за счет повышения своей доли на рынке, раз не выходит заработать за счет высокой цены.

О том, что вариант с нефтью по пятьдесят более вероятен, чем возврат к цене по сто, пишет и Хавьер Блас, автор Bloomberg, освещающий энергетическую тематику. В своем свежем тексте он как раз указывает, что прежний целевой ориентир для Саудовской Аравии и ОПЕК+ в 100 долларов за баррель больше не актуален. Даже несмотря на чрезвычайно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, рынок в 2025 году будет, очевидно, переполнен, что указывает на движение цены вниз, не вверх.