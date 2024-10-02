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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Убит и зять Хасана Насраллы

2 октября 2024, 23:54 1063

Хасан Джафар Касир, зять Хасана Насраллы, убит в результате израильского авиаудара по району Меззе в Дамаске. 

Об этом сообщает Sky News Arabia.

Хасан Джафар Касир

Хасан Джафар Касир являлся братом Мухаммеда Джафара Касира - командира "подразделения 4400", который был ликвидирован Израилем днем ранее. Он курировал переброску оружия из Ирана в Ливан.

Напомним, что ранее Министерство обороны Сирии сообщило о нанесении авиаудара со стороны оккупированных Израилем Голанских высот по трехэтажному зданию в районе Мезза в Дамаске. Позже стало известно о гибели трех генералов КСИР.

Сирийские СМИ отмечают, что в районе Мезза находится посольство Ирана в Сирии.

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