Убит и зять Хасана Насраллы

Об этом сообщает Sky News Arabia.

Хасан Джафар Касир, зять Хасана Насраллы, убит в результате израильского авиаудара по району Меззе в Дамаске.

Хасан Джафар Касир являлся братом Мухаммеда Джафара Касира - командира "подразделения 4400", который был ликвидирован Израилем днем ранее. Он курировал переброску оружия из Ирана в Ливан.

Напомним, что ранее Министерство обороны Сирии сообщило о нанесении авиаудара со стороны оккупированных Израилем Голанских высот по трехэтажному зданию в районе Мезза в Дамаске. Позже стало известно о гибели трех генералов КСИР.

Сирийские СМИ отмечают, что в районе Мезза находится посольство Ирана в Сирии.