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Зеленский и главы разведок готовят новые сюрпризы в России

00:04 842

Накануне 1 октября украинский президент Владимир Зеленский провел консультации с руководителем военной разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым и с главой Службы внешней разведки Олегом Иващенко.

Об этом сообщил сам Зеленский в своем видеообращении к украинцам.

На встрече обсуждалась подготовка к встрече союзников Украины в рамках "Рамштайн". Украина готовится донести до своих партнеров информацию о ситуации на фронте, перспективах и нуждах своих вооруженных сил.

Второй вопрос – подготовка к войне с Россией на осень 2024 года.

Зеленский открыто заявил, что Украина будет действовать жестко. "Работаем по тем намерениям, которые есть у врага. Мы готовимся противодействовать именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей", - заявил украинский президент.

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