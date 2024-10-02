ОПЕК и саудиты опровергают: мы не говорили, что хотим нефть за 50 долларов

ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при несоблюдении целевых уровней добычи ОПЕК+, организация отметила, что подобная телефонная конференция не проводилась.

"В статье ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до 50 долларов за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи... Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября", - говорится в сообщении.

Также ОПЕК обратила внимание на цитату, якобы приписанную министру, где говорилось: "Некоторым лучше заткнуться и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+".

"Секретариат ОПЕК подчеркивает, что его заседания, будь то очные или в режиме телеконференции, неизменно проводятся в цивилизованной и уважительной манере. Поэтому мы глубоко обеспокоены тем, что WSJ опубликовала такой отчет, в котором не только отсутствует журналистская честность и профессионализм, но и демонстрируется вопиющее пренебрежение уважением к министрам стран ОПЕК+", - отметила организация.