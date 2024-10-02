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Россия стирает Харьков планирующими бомбами

обновлено: 01:01
01:01 1213

Число пострадавших увеличилось до девяти человек, написал в своем telegram-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

* * *

Один из КАБов попал в жилой дом в Харькове. Под завалами остались люди. По предварительным данным, среди 8 раненых трехлетний ребенок...

Так выглядит сейчас дом, подвергнутый авиаудару

* * *

Мэр Харькова Игорь Терехов и украинская пресса сообщают, что российская армия нанесла по городу удар планирующими бомбами.

«В месте прогремели взрывы. Харьков под атакой вражеских КАБов. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски», — написал в своем телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам Терехова, удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова, информация о последствиях пока только уточняется.

Телеграм-канал главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова пишет, что, по предварительным данным, «есть разрушения гражданской инфраструктуры», но информации о пострадавших пока нет.

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