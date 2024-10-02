США упустили главное: союз Путина с Си Цзиньпином
Вашингтон недооценил масштаб и перспективы развития отношений России и Китая. В итоге мы видим действительно весьма глубокое партнерство между Китаем и Россией. Об этом сказал первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, выступая на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги.
По его словам, в истории нет двусторонних отношений, которые бы США интерпретировали более неверно.
Дипломат пояснил, что США ожидали, что Китай приблизится к "глобальному Западу", и упустили из виду признаки его постепенного сближения с Россией. "За последние 10 лет мы откровенно упустили из виду, что главный проект, в который вовлечен председатель КНР Си Цзиньпин, - это кардинальное углубление отношений с Россией, намного более серьезное, чем принято считать", - подчеркнул Кэмпбелл. "Это, вероятно, самое грозное и важное двустороннее взаимодействие в современности на глобальном уровне, которое мы должны принять к сведению и отреагировать на него", - добавил он.
Первый заместитель шефа американской дипломатии утверждает, что нынешнее партнерство Москвы и Пекина начало формироваться, когда Россия еще "находилась в невыгодном положении". Он также выразил обеспокоенность тем, что Китай "основательно поддерживает" действия России.