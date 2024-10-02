США упустили главное: союз Путина с Си Цзиньпином

Вашингтон недооценил масштаб и перспективы развития отношений России и Китая. В итоге мы видим действительно весьма глубокое партнерство между Китаем и Россией. Об этом сказал первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, выступая на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги.

По его словам, в истории нет двусторонних отношений, которые бы США интерпретировали более неверно.