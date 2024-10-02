Премьер-министр Ливана умоляет Израиль и «Хезболлу»

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в среду заявил, что Израилю и движению «Хезболла» необходимо срочно прекратить боевые действия.

«Прекратите боевые действия. Нам не нужно больше крови. Нам не нужно больше разрушений», - отметил премьер.

Он отметил, что дипломатическое завершение этого конфликта стало бы «выигрышным» как для Израиля, так и Ливана.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру ливанского шиитского движения «Хезболла».