Третий матч Алияра Агаева в Лиге чемпионов: пять желтых карточек хозяевам и победа гостей

Азербайджанский футбольный арбитр Алияр Агаев отсудил свой третий матч в основной стадии Лиги чемпионов.

В рамках 2-го тура в австрийском Клагенфурте «Штурм» принимал бельгийский «Брюгге». Первый тайм получился достаточно легким для судейства. Игра проходила практически без остановок. А во втором тайме, когда при счете 1:0 в пользу «Брюгге» страсти на поле стали накаляться, азербайджанский рефери умело утихомирил игроков несколькими желтыми карточками подряд.

Всего лучший арбитр Азербайджана показал в матче шесть «горчичников»: пять - игрокам «Штурма», одну - футболисту «Брюгге».