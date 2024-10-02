Третий матч Алияра Агаева в Лиге чемпионов: пять желтых карточек хозяевам и победа гостей
Азербайджанский футбольный арбитр Алияр Агаев отсудил свой третий матч в основной стадии Лиги чемпионов.
В рамках 2-го тура в австрийском Клагенфурте «Штурм» принимал бельгийский «Брюгге». Первый тайм получился достаточно легким для судейства. Игра проходила практически без остановок. А во втором тайме, когда при счете 1:0 в пользу «Брюгге» страсти на поле стали накаляться, азербайджанский рефери умело утихомирил игроков несколькими желтыми карточками подряд.
Всего лучший арбитр Азербайджана показал в матче шесть «горчичников»: пять - игрокам «Штурма», одну - футболисту «Брюгге».
В итоге бельгийцы, которые выглядели лучше на протяжении почти всего матча, одержали победу - 1:0.
А Алияр Агаев может занести эту игру себе в актив. В его бригаду входили лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а также четвертый арбитр Турал Гурбанов. На VAR работали англичане Дэвид Кут и Стюарт Эттвелл.
Ранее он судил на групповом раунде Лиги чемпионов матчи «Копенгаген» - «Боруссия» (сезон 2022/23) и «Црвена Звезда» - «Манчестер Сити» (2023/24).