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Глава МИД Ирана: «Кто Израилю даст воздушное пространство – наш враг»

01:26 138

Иранская сторона будет рассматривать как врага любое государство, которое предоставит свое воздушное пространство Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Более 90% наших ракет достигли целей и не были перехвачены. Мы уже говорили представителям других стран, что мы будем считать (врагом) каждого, кто предоставит свое воздушное пространство Израилю. Но надеюсь, что никто не даст такого разрешения", – приводит слова Арагчи иранское агентство SNN.

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