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Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Агрессия Израиля. Что предпримет Эрдоган?

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
01:56 1176

Утром 1 октября не только турецкие СМИ, но и большинство авторитетных изданий Ближнего Востока вышли с передовицами: «Случилось то, чего боялись все: Израиль напал на Ливан».

Несмотря на то, что операция ЦАХАЛа, получившая название «Стрелы Севера», была проанонсирована израильским руководством как «ограниченная, локальная и целенаправленная», никаких временных рамок озвучено не было.

Напомним, что за несколько дней до вторжения в Южный Ливан Израиль провел ряд операций против «Хезболлы». 27 сентября израильтяне разбомбили бункер, похоронив под бетонными плитами Хасана Насраллу, членов высшего руководства «Хезболлы», а также командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадного генерала Аббаса Нилфурушана. А 30 сентября в результате атаки беспилотников Израиль уничтожил в Бейруте троих лидеров организации «Народный фронт освобождения Палестины».

Какими же последствиями для Турции и региона Ближнего Востока обернется агрессия Израиля против Ливана?

Израильская боевая авиация оставляет после себя в Бейруте одни руины

По мнению политических обозревателей, ранняя тактика Ирана по уклонению от войны с Израилем даже после убийства в 2020 году главнокомандующего КСИР генерала Касема Сулеймани развязала руки израильскому политическому руководству, которое при беспрецедентной поддержке со стороны США почувствовало себя еще увереннее после удара по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля этого года. Все это в сочетании с внутриполитическими проблемами премьер-министра Нетаньяху предопределило новую стратегию Израиля.

Неспособность или слабость иранских спецслужб при осуществлении контрразведывательных операций ускорила процесс, направленный против Тегерана и его ключевого союзника — «Хезболлы». Убийство Исмаила Хании, подозрительная гибель в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси, удар по иранскому консульству в Дамаске — все это поставило под угрозу целенаправленную политику экспорта исламской революции, которой Иран придерживался с 1979 года и которая достигла своего пика после «арабской революции», когда режим аятолл и его главный козырь, воинство «Хезболлы», по сути, контролировали столицы четырех арабских стран — Ирака, Йемена, Сирии и Ливана. Но десять дней назад вся эта пирамида шиитской экспансии была подрублена под корень, когда Израиль с помощью «операции пейджеров» оставил «Хезболлу» глухой и слепой, лишив ее вдобавок эффективной связи и координации с Ираном.

К слову, фактически две неудачные ракетные удары Ирана по Израилю также можно рассматривать как часть «активного диалога» между Тегераном и Вашингтоном. Несмотря на то, что администрация Байдена дала Израилю зеленый свет для любых ударов по прокси-силам Ирана, включая гражданских лиц, она одновременно намекнула рахбару, что для Вашингтона стабильность Ирана по-прежнему важна. Другими словами, пока Израиль вынашивает планы изменения баланса сил в регионе, американцы убеждали аятолл, что Иран все еще остается важным элементом ближневосточного уравнения.

Нейтрализация Ирана началась с Раиси и завершилась Насраллой

Несколько дней назад президент Ирана Пезешкиан, находясь с визитом в США, сделал сенсационное заявление, подчеркнув важность предотвращения распада Ирана. Что, по мнению наблюдателей, свидетельствовало о готовности Ирана отказаться от революционных устремлений и сосредоточиться на защите собственных границ. То есть похоронить региональную доктрину и стратегию, которых Иран придерживался 45 лет.

Тем временем Израиль, получая значительную поддержку США, продолжал вести в регионе асимметричную войну, игнорируя протесты правозащитных организаций и многих государств.

По мнению военных экспертов, Израиль намерен в течение 7–10 дней углубиться в территорию юга Ливана на 30-40 километров прежде, чем «Хезболла» успеет восстановить свои силы, и уничтожить там всю инфраструктуру, включая электростанции, больницы и школы. Эксперты напоминают, что у Армии обороны Израиля нет значительных успехов в наземных операциях, а потому цель руководства еврейского государства - сделать Южный Ливан непригодным для жизни и вынудить таким образом «Хезболлу» отступить как можно дальше от израильской границы. Ожидается, что «Хезболла», не получающая достаточной поддержки от Ирана, отступит в северную область Ливана, в район Сайды.

«Хезболла» уйдет из Дахии в Сайду?

В то же время Израиль прекрасно понимает, что даже после продолжившихся и 2 октября мощнейших ударов по «Хезболле» о конце этой организации, пусть даже оставшейся без своего харизматичного лидера, говорить еще рано. Поскольку речь идет не только о военной, но и социально-политической структуре, имеющей к тому же солидное представительство в парламенте Ливана.

Отметим в этой связи, что Ливан, на территории которого идет война, имеет довольно сложную структуру и разделен на восемнадцать различных этнических, религиозных и конфессиональных групп. Все они расколоты по историческим и религиозным причинам, и объединить их в борьбе против Израиля невозможно даже теоретически. Напомним, что с 1974 по 2000 годы Ливан находился в состоянии гражданской войны, в которой погибли свыше двухсот тысяч человек.

За несколько недель до убийства Насраллы политический шаг против Израиля предпринял Самир Джааджа, лидер крупнейшей в стране христианской партии, которая вошла в парламент по итогам выборов 2022 года. Напомним, что Джааджа был ключевой фигурой в резне, устроенной в 1982 году ливанскими христианами в лагерях палестинцев Сабра и Шатила, когда Израиль осаждал Бейрут. После последних парламентских выборов Самир Джааджа стремится сколотить коалиционный союз суннитов, которые составляют примерно 30 процентов населения и проигрывают из-за отсутствия сильного лидера. Существенно и то, что Саудовская Аравия полностью прекратила поддержку ливанских суннитов, а их лидер Саад Харири, полностью разочаровавшийся в ливанской политике, живет попеременно то в ОАЭ, то во Франции.

В игру вступает Самир Джааджа

Словом, израильское вторжение со всей очевидностью обнажило глубокий раскол внутри ливанского общества.

Что же касается Сирии, то режим Башара Асада, поддерживаемый Россией, в последние дни все более решительно требует вывести из страны подразделения КСИР, чтобы предотвратить возможные атаки Израиля.

Москва пошла еще дальше, не допустив открытия силами Ирана и «Хезболлы» нового фронта на Голанских высотах. В то же время официальный Дамаск не исключает ситуации, при которой он может стать следующей после Ливана целью Израиля. А потому число сторонников соглашения с Турцией среди сирийских политиков растет с каждым днем.

Турция же остается одним из ключевых игроков в регионе. Резко протестуя против убийств мирных жителей в Газе, она была единственной в регионе, кто ввел против Израиля эмбарго и прервал авиасообщение с Тель-Авивом.

Как и с кем вступит в игру Эрдоган?

Как член НАТО Турция не только занимает предельно жесткую позицию против Израиля на международной арене, но и поддерживает «борьбу палестинского народа за свободу». Более того, президент Реджеп Тайип Эрдоган уже потребовал от ООН направить в регион воинский контингент, чтобы остановить «оккупационную политику Израиля».

Несомненно, агрессивная политика Израиля и события, которые могут последовать в Ливане и затем в Сирии, окажут влияние на Турцию. Именно поэтому Анкара стремится, прежде всего, достичь соглашения с Дамаском, чтобы, обладая соответствующими средствами, сдержать возможную израильскую атаку против Сирии.

С другой стороны, территория от Ливана до Ирака, свободная от вооруженных шиитских группировок, наверняка вынудит Турцию адаптироваться к новому балансу сил в регионе. В этот период Анкара, вероятно, пересмотрит свою внешнюю политику и, продолжая возглавлять глобальную кампанию по палестинскому вопросу, попытается заполнить вакуум, который может оставить после себя Иран.

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