Процветающий Китай, сильная Россия

Москва заинтересована в том, чтобы Китай был процветающим и стабильным государством, а Пекину нужна сильная и успешная Россия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в правительственной "Российской газете".

"Сегодня российско-китайское сотрудничество приобрело характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Согласно оценке наших лидеров, двусторонние отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. При этом они постоянно обогащаются новым содержанием. Мы убеждены: России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и успешная Россия", - утверждается в публикации Лаврова, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.