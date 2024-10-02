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Лига чемпионов: «Реал» и «Бавария» проиграли, лидирует «Боруссия»

Турнирная таблица; фото
Отдел спорта
03:09 143

2-й тур основной стадии Лиги чемпионов запомнился несколькими неожиданными результатами.

Поражения потерпели мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Немцы проиграли в Бирмингеме «Астон Вилле» - 0:1. А испанцы уступили с таким же счетом во Франции «Лиллю». И «Астон Вилла», и «Лилль» занимают 5-е места в текущих чемпионатах Англии и Франции.

Выделяется также разгромная победа лиссабонской «Бенфики» над мадридским «Атлетико» - 4:0.

Туринский «Ювентус» вырвал победу в Лейпциге (3:2), дважды проигрывая по ходу матча.

Результаты всех 18 матчей 2-го тура

«Жирона» (Испания) – «Фейеноорд» (Нидерланды) - 2:3

«Шахтер» (Украина) – «Аталанта» (Италия) - 0:3

«Динамо» (Хорватия) – «Монако» (Монако) - 2:2

«Штурм» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) - 0:1

«Бенфика» (Португалия) – «Атлетико» (Испания) - 4:0

«Ливерпуль» (Англия) – «Болонья» (Италия) - 2:0

«Лилль» (Франция) – «Реал» (Испания) - 1:0

«Лейпциг» (Германия) – «Ювентус» (Италия) - 2:3

«Астон Вилла» (Англия) – «Бавария» (Германия) - 1:0

«Штутгарт» (Германия) – «Спарта» (Чехия) - 1:1

«Зальцбург» (Австрия) – «Брест» (Франция) - 0:4

ПСВ (Нидерланды) – «Спортинг» (Португалия) - 1:1

«Арсенал» (Англия) – «ПСЖ» (Франция) - 2:0

«Байер» (Германия) – «Милан» (Италия) - 1:0

«Барселона» (Испания) – «Янг Бойз» (Швейцария) - 5:0

«Боруссия» (Германия) – «Селтик» (Шотландия) - 7:1

«Интер» (Италия) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 4:0

«Слован» (Словакия) – «Манчестер Сити» (Англия) - 0:4.

После 2 туров семь команд набрали максимальные 6 очков. Благодаря лучшей разницы мячей на 1-м месте дортмундская «Боруссия». Среди неожиданных лидеров французский «Брест» и «Астон Вилла». А вот «Лейпциг» и итальянский «Милан» очков не имеют и располагаются среди аутсайдеров.

Матчи 3-го тура состоятся 22 и 23 октября.

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