Израиль атакует и центр Бейрута: есть погибшие. Больницы переполнены ранеными

"Число погибших в Ливане растет, больницы переполнены из-за притока раненых. Система здравоохранения была ослаблена последовательными кризисами и с трудом справляется с огромными нуждами", - отметил он.

Система здравоохранения в Ливане, ослабленная кризисами, с трудом справляется с нынешней ситуацией, связанной с боевыми действиями, больницы переполнены из-за притока раненых. Об этом сообщил на своей странице в X генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Число погибших в результате удара Израиля по центральным районам ливанской столицы Бейрута выросло до пяти, сообщает AFP.

По меньшей мере два человека погибли в результате израильского авиаудара по центру Бейрута в среду вечером, сообщает Министерство здравоохранения Ливана.



В заявлении ведомства в соцсети X также говорится, что ранения получили 11 человек.



Ранее haqqin.az со ссылкой на корреспондентов CNN в Бейруте сообщал о нанесенных ВВС Израиля точечных ударах по объектам группировки «Хезболла» в Бейруте.

Мощный взрыв прозвучал в центре города. Три взрыва также прогремели на юге Бейрута.

Атаке подвергся и офис Амина Шари, члена фракции «Хезболла» в парламенте Ливана, утверждают ливанские СМИ. В момент авиаудара Шари не был в здании, и он выжил.