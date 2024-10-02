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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
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Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Что-то подозрительное подлетело к Израилю

03:31 931

Израильская армия сообщила о перехвате "подозрительной цели" на подлете к побережью в районе центральной части страны.

"Некоторое время назад ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель над побережьем района Дан в центральной части Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

К упомянутому району относится самая густонаселенная в Израиле агломерация Гуш-Дан, центром которой является Тель-Авив. "Сирены воздушной тревоги не прозвучали в соответствии с протоколом", - отметили в армии.

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