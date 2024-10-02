Что-то подозрительное подлетело к Израилю
03:31 931
Израильская армия сообщила о перехвате "подозрительной цели" на подлете к побережью в районе центральной части страны.
"Некоторое время назад ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель над побережьем района Дан в центральной части Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
К упомянутому району относится самая густонаселенная в Израиле агломерация Гуш-Дан, центром которой является Тель-Авив. "Сирены воздушной тревоги не прозвучали в соответствии с протоколом", - отметили в армии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!