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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
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Израиль наносит авиаудары по Бейруту

США и Израиль обсуждают удары по Сирии и Йемену

03:39 347

США и Израиль обсуждают возможность удара Армией обороны Израиля ЦАХАЛ по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене и Сирии в качестве ответа на иранский ракетный обстрел территории Израиля, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных советников президента США Джо Байдена.

"США активно общаются с Израилем по поводу ответа на иранский обстрел, который может включать военный удар. Среди возможных вариантов, которые рассматриваются - удары Израилем по поддерживаемым Ираном формированиям или непосредственно по силам КСИР в Йемене или Сирии", - говорится в сообщении.

Источники отметили, что американская сторона скорее предпочтет ограниченный ответ Израиля на ракетный обстрел Ираном.

При этом, как пишет издание, теперь у Байдена может быть гораздо меньше возможностей влиять на ход событий на Ближнем Востоке ввиду неспособности США успешно урегулировать нестабильность в регионе.

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