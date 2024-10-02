Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану!

Как считают большинство ближневосточных аналитиков, Иран до сих пор так и не решил для себя, как спасти от разгрома армию «Хезболлы», но при этом не спровоцировать региональную войну против Израиля, США и других стран. Понятно, что, атакуя еврейское государство массированным залпом баллистических ракет, Иран отдает себе отчет в том, что от полной ликвидации боевого крыла «Хезболлы» Израиль это не остановит. А значит, своей вчерашней атакой Иран, постоянно грозивший «примерно наказать сионистское образование», просто пытался спасти лицо.

Накануне ночью Иран обстрелял баллистическим ракетами израильскую территорию. Стремясь продемонстрировать поддержку своих прокси в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене, а заодно шокировать Израиль наступательной мощью своего оружия, Иран выпустил 180 баллистических ракет, то есть, примерно на 60 ракет больше, чем во время последней атаки по Израилю в апреле этого года.

- Понес ли Израиль потери в ходе иранского ракетного обстрела? СМИ Исламской Республики пишут, что уничтожена целая военная база неподалеку от Тель-Авива, а также погибли восемь израильских военнослужащих.

- В результате ракетного обстрела Ирана, у Израиля никаких потерь нет. Все баллистические ракеты, нацеленные на территорию нашей страны, были сбиты либо нашими средствами ПВО, либо противоракетами союзников Израиля. Два человека получили легкие ранения от упавших осколков ракет-перехватчиков.

Также осколками нанесен ущерб одному из тель-авивских ресторанов. Жертв среди израильтян нет, погиб один палестинский араб в результате падения иранской ракеты в секторе Газы. Отражение удара 180 баллистических ракет продемонстрировало высокое качество израильской системы ПВО, отработавшей просто превосходно.

Понятно, что никто не может запретить режиму аятолл выдумать сказки о страшных потерях «сионистского врага», о том, что иранские ракеты, якобы, уничтожили пол Израиля и обратили в бегство тысячи израильтян. Правда, поверить в это могут, разве что, простые иранцы, лишенные в своей стране альтернативных источников информации. На самом деле, повторюсь, никакого ущерба нет. Из чего вовсе не следует, что наша страна оставит этот обстрел без ответа. Реакция Израиля будет обескураживающей по своей эффективности и болезненности. Те, кто дал приказ атаковать Израиль, явно не понимают, какую цену за содеянное им предстоит заплатить уже в ближайшем будущем. Думаю, этот ответ станет началом конца иранского режима.

- По сообщению иранских СМИ, приказ командованию КСИР атаковать Израиль дал лично аятолла Хаменеи. По другим сообщениям, Рахбар также приказал иранской разведке уничтожить одного из руководителей Израиля. Но, насколько известно, до недавнего времени между Израилем и Ираном существовал негласный уговор не трогать членов политического руководства. Это правило отменили?

- С момента создания Исламской Республики в 1979 году, иранский режим открыто и однозначно заявлял, что его целью является уничтожение Израиля и его граждан, включая лидеров еврейского государства. Не думаю, что для лидеров этого безумного, фанатичного режима, открыто декларировавших уничтожение 10-миллионного государства, когда-либо вообще существовала неприкосновенность.

Мы можем вспомнить уроки Второй мировой войны, когда страны антигитлеровской коалиция не обеспечили иммунитет ни одному из политических лидеров Третьего рейха. Их уничтожили в ходе войны, а выживших казнили по приговору Нюрнбергского трибунала. Полагаю, нет ни одной причины, по которой Израиль должен иначе относиться к главарям режима аятолл, совершившего массу преступлений, в том числе, против собственного народа.

Лидеры муллократии совершили фатальную ошибку, не сумев извлечь урок из участи главарей ХАМАСа, «Хезболлы», «Исламского джихада» и прочих террористических банд, руки которых обагрены кровью израильтян. Что ж, тем, кого не учат чужие ошибки, предстоит учиться на собственных…

- Иранские политэмигранты утверждают, что атака Израиля на Иран неминуемо приведет к мятежу иранцев против собственной власти…

- Нет сомнения в том, что у большинства иранцев теократический режим аятолл поддержкой не пользуется. Это касается не только иранской оппозиции, которая под страхом смерти была вынуждена бежать из своей страны, но и огромный массы рядовых иранцев, искренне ненавидящих этот средневековый режим. Поверьте, если бы ослепленная фанатизмом власть мулл была способна хоть изредка прислушаться к голосу подавляющего большинства своих сограждан, она бы не занималась экспортом и финансированием массового терроризма, не раздувала бы конфликты на Ближнем Востоке, не занималась бы подстрекательством против соседних стран, а инвестировала средства, полученные от продажи природных богатств, в благополучие собственного народа, в создание современной и социальной привлекательной страны, живущей в мире и согласии с другими государствами региона.

Сложно сказать, смогут ли волны протестов сбросить средневековую диктатуру аятолл, располагающих огромным репрессивным аппаратом, который готов уничтожить половину собственного народа.

В 2023 году рядовые иранцы продемонстрировали всему миру, что чаша их терпения переполнена. Почти полгода шли мирные антиправительственные митинги и демонстрации, подавленные властью самым жестоким и кровавым образом. У иранского режима нет моральных ограничений и сдерживающих факторов, а потому он безжалостно и хладнокровно убивает, калечит и сажает в тюрьмы сотни тысяч сограждан. Хочу особо отметить, что у Израиля нет и никогда не было конфликтов с древним иранским народом, который все мы уважаем и с которым хотим жить в мире и деловом сотрудничестве. Именно поэтому Израиль не делает то, чего многие, возможно, ожидали, и ни при каких обстоятельствах не подвергнет Тегеран и другие города страны ковровым бомбардировкам, хотя такие возможности у Армии обороны Израиля, безусловно, есть. Нам не нужны жертвы и страдания рядовых граждан Ирана, не имеющих отношения к режиму аятолл и их преступлениям против как евреев, так и иранцев. Израиль четко разделяет иранский народ и античеловеческий иранский режим. Очевидно, что граждане Исламской Республики не разделяют маниакальную ненависть аятолл к еврейскому государству. А потому Израиль обязательно найдет возможность нанести такой удар, который придется исключительно по преступникам, который сеет в мире смерть и ненависть и взял в заложники собственный народ.

- Означают ли Ваши слова, что ответ Израиля будет нацелен исключительно на лидеров Исламской Республики Иран?

- Если целью иранского режима является уничтожение Израиля, то, соответственно, цель еврейского государства - сделать все необходимое, чтобы аятоллам это не удалось. Израиль тратит огромные средства, колоссальные ресурсы и, что самое горькое, бесценные жизни своих сыновей и дочерей для защиты от иранской угрозы. Несомненно, Израиль нанесет сокрушительный удар по иранскому режиму. Удар, который превзойдет все, что только могли представить себе преступники, отдавшие приказ о ракетном обстреле израильских городов. Не хочу раскрывать подробности, отмечу лишь, что удар будет сконцентрирован на преступном режиме в Тегеране.

- ЦАХАЛ начал сухопутную операцию на юге Ливана. Некоторые ваши политологи опасались, что Израиль может столкнуться с ожесточенным сопротивлением и увязнуть в этой стране на годы, поскольку, как говорил покойный Хасан Насралла, у «Хезболлы» есть целая страна, спрятанная в тоннелях по всему Ливану…

- К сожалению или к счастью, но уничтожению вражеской инфраструктуры, построенной в Южном Ливане на деньги, украденные у иранского народа, альтернативы нет. Больше двадцати лет «Хезболла» создавала на границе с Израилем разветвленную военную инфраструктуру, строила подземные тоннели и заводы по кустарному производству ракет, оружия и прочего.

Горький опыт событий последнего года, в частности, зверское нападение боевиков ХАМАС на наши мирные поселки и убийство свыше 1.200 израильтян, убедили даже самых неисправимых оптимистов, что все надежды на дипломатические усилия и политическое урегулирование являются иллюзией. Не только политическое руководство страны, не только высшее командование ЦАХАЛа, но и весь народ Израиля пришел к выводу, что единственный выход — это полное уничтожение врага, задавшегося целью стереть с лица земли еврейское государство. ВВС Израиль методично разрушают военную инфраструктуру «Хезболлы», однако далеко не все можно уничтожить ударами с воздуха. Вот почему, альтернативы наземному вторжению в Южный Ливан у израильского руководства не было. Многие не знают, что за последний год спецподразделения ЦАХАЛа тайно провели на территории Южного Ливана около 70 операций, последовательно уничтожая военные объекты и бесчисленные ракетные установки, нацеленные на север Израиля.

Обратите внимание, все эти операции обошлись без жертв среди мирного населения. Это доказывает высочайший уровень эффективности, благодаря которому Армия обороны Израиля справляется с хорошо обученным и вооруженным противником, атакуя не только с воздуха, но и на земле. Естественно, во время сухопутной операции ЦАХАЛ столкнется с определенными трудностями, понятно, что, к нашему великому сожалению, будут жертвы. Но тут ничего не поделаешь: война — это не футбольный матч, который можно выиграть в сухую, без потерь. Но ведь не мы начали эту войну. 7 октября 2023 года ее развязал ХАМАС, потопивший в крови больше тысячи жителей наших поселков. А на следующий день, 8 октября, к этой войне присоединилась воинство Хасана Насраллы. Отказаться сегодня от наземной операции против «Хезболлы» — значит капитулировать перед террористами, зверства которых превосходят даже садизм гитлеровских палачей. Именно поэтому, Израиль будет побеждать врага не только в воздухе, но и на земле.