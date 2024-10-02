Израиль разбомбил склад боеприпасов в Сирии

Израиль атаковал склад боеприпасов в прибрежном городе Джебла на западе Сирии, информирует саудовский телеканал «Аль-Хадат».

Ранее сирийские издания сообщали, что в небе над портовым городом Латакия были слышны взрывы. Позже уточнили, что это работали сирийские ПВО. Взрывы были также слышны в Тартусе, где расположена российская база.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает об «ударах беспилотников при поддержке военных самолетов, предположительно израильских». Согласно публикации, неизвестно, были ли ударные дроны выпущены с сирийской территории или прилетели со стороны моря. Нанесенные ими удары привели к мощным взрывам и уничтожению складов. Взрывы были слышны на большом расстоянии.

Израиль эту информацию не комментирует.