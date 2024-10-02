113 беспилотников атаковали Россию

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 октября уничтожили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«73 БПЛА — над территорией Белгородской, 25 БПЛА — над территорией Воронежской, 14 БПЛА — над территорией Курской и один над территорией Брянской областей»,— сказано в сообщении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при падении обломков дронов в трех частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Губернатор Воронежской области ночью сообщал, что силы ПВО уничтожили более 10 дронов в регионе. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений, утверждал он.