Угроза беспилотников: закрыли аэропорты в России

Утром 3 октября Росавиация сообщила, что международный аэропорт Казани с 6:00 мск временно не принимает и не отправляет самолеты. Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Нижнекамска с 07:45 мск. Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Утром 3 октября ограничения также вводились в аэропорту Волгограда, сообщила ТАСС пресс-секретарь гавани Анастасия Голодова. Она уточнила, что в настоящий момент все ограничения сняты.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 октября системы ПВО уничтожили 113 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями. Об атаке БПЛА на Татарстан и Волгоградскую область ведомство не сообщало.

Последний раз Минобороны РФ сообщало о массированной атаке дронов на российские регионы 29 сентября. Тогда были сбиты 125 украинских беспилотников. Тогда в Воронеже падающий беспилотник попал в многоэтажный дом.