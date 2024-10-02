Более 100 российских беспилотников атаковали Украину
Россия в ночь на четверг нанесла удар по Украине, используя 105 беспилотников типа Shahed, сбить удалось 78, говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.
Согласно сообщению, дроны-камикадзе сбивали над 15 областями — Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской.
«Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БПЛА локационно потеряны в разных регионах Украины», — утверждают украинские военные.
В Киев ночью воздушная тревога продолжалась пять с половиной часов. Утром городская военная администрация сообщила, что на подлете к Киеву и над столицей Украины было сбито «полутора десятков ударных беспилотников». Обломки упали в Деснянском районе города, обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.