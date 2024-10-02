Россия захватила Угледар, обнажив критическую уязвимость Украины

Россия захватила стратегически важный город Угледар после долгих месяцев сопротивления со стороны украинских сил. Эта потеря подчеркнула серьезность вызовов, которые стоят перед Киевом накануне третьей зимы войны, пишет CNN.

Российские войска подняли свой флаг над руинами мэрии уничтоженного города. Количество жителей Угледара уменьшилось с 14 тысяч до чуть более сотни. Украинские военные в среду подтвердили отступление из города, отметив, что российские силы смогли усилить свои резервы на флангах, что привело к «угрозе окружения». Отход был решен с целью сохранения личного состава и техники.

Одной из главных целей правителя России Владимира Путина является полный захват Донбасса. В этом году Россия постепенно продвигалась на востоке, а потеря Угледара произошла на фоне возвращения президента Украины Владимира Зеленского с переговоров с Джо Байденом, где не были достигнуты ключевые для Киева договоренности.

Город Угледар находится в 50 км к югу от Покровска, который в последнее время рассматривался как главная цель российских атак на востоке. Хотя Угледар не имел важного транспортного значения, он был сильно укрепленным и считался важным форпостом между восточным и южным фронтами Украины. Известный российский военный блогер Борис Рожин назвал эту победу «оперативной, если не стратегической»: «Этот «балкон» (возвышенность Угледара) находился на стыке Запорожского и Донецкого фронтов, и представлял постоянную угрозу для сил, оборонявших подступы к Мариуполю».

Как и Авдеевка, павшая в феврале, Угледар потерпел поражение не из-за стратегии, а из-за применения грубой силы. Украина выстраивала оборону в городе два года.

В феврале 2023 года очередная попытка российского штурма привела к потерям среди российских войск, которые попали под обстрел украинской артиллерии.

Потеря Угледара подчеркнула преимущество России в живой силе, через четыре месяца после введения мобилизации в Украине. Как отметил украинский блогер Станислав Буниатов в Telegram: «Надо быть идиотом, чтобы позволить нашим ребятам попасть в окружение, но кто-то это сделал».

Он также заявил, что украинские солдаты отступали небольшими группами под огнем российских беспилотников, а раненые были оставлены на поле боя.

Это поражение болезненно ощущается в Киеве, особенно после того, как Зеленский не смог получить значительных уступок на переговорах в США, в частности, относительно гарантий безопасности и разрешения использовать западное оружие для атак на территории России.

Всего неделю назад Зеленский заявлял, что «мы ближе к миру, чем думаем», однако потеря Угледара свидетельствует, что борьба за сдерживание российского наступления продолжится.