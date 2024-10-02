Израиль не будет бить по ядерным объектам Ирана

Израиль не рассматривает удары по ядерным объектам Ирана в качестве потенциального варианта ответа Тегерану, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Некоторые израильские чиновники призывали нанести удары по ядерным объектам, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что это не рассматривается», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что США и другие западные союзники призывают Израиль сосредоточиться на военных целях. При этом официальные лица США признают, что их влияние на Израиль может быть ограниченным.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что выступает против нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, сообщает британская газета.