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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Израиль не будет бить по ядерным объектам Ирана

утверждает Financial Times
10:18 1114

Израиль не рассматривает удары по ядерным объектам Ирана в качестве потенциального варианта ответа Тегерану, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Некоторые израильские чиновники призывали нанести удары по ядерным объектам, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что это не рассматривается», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что США и другие западные союзники призывают Израиль сосредоточиться на военных целях. При этом официальные лица США признают, что их влияние на Израиль может быть ограниченным.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что выступает против нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, сообщает британская газета.

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