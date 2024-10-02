Чем чаще всего отравлялись азербайджанцы

В сентябре в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступил 101 человек с диагнозом отравление.

Как сообщили в центре, из них 40 человек отравились лекарствами, 38 - уксусной кислотой, 4 - фосфорорганическими соединениями, 2 - алкогольным напитком, 1 - грибами, 9 человек пострадали от укусов змей.

Кроме того, 6 человек были госпитализированы в отделение из-за аллергической реакции и 1 - из-за анафилактического шока.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизни трех человек (двое мужчин и одна женщина) не удалось.