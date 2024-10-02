Сжегшего Коран россиянина обвинили еще и в госизмене

В отношении Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана, возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, Журавель через неназванный мессенджер «инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины». В марте 2023 года, как утверждает прокуратура, он отправил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику российских вооруженных сил и самолеты военного назначения. Кроме того, Журавеля обвиняют в том, что он передал данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Уголовное дело направили в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Расследование дела почти сразу передали в Чечню. Тогда же Журавеля этапировали в СИЗО Грозного. В конце февраля 2024 года Висаитовский суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к трем с половиной годам лишения свободы. 20-летнего Журавеля признали виновным по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) и о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК). Журавель признал вину по первому обвинению, но отрицал по второму.