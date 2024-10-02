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DOST работает, азербайджанцы довольны

10:37 653

Количество обращений граждан за услугами DOST превысило 3 миллиона, а уровень удовлетворенности этими услугами составляет 98,3%. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Агентства DOST, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на очередном заседании совета.

Он отметил, что Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), созданное по указу президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года, уже располагает 7 центрами DOST, 1 филиалом и 1 пунктом Smart DOST.

Было подчеркнуто, что благодаря концепции DOST, предложенной первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в Азербайджане государственные социальные услуги предоставляются через современные и оперативные, полностью прозрачные механизмы по принципу «единого окна» на инновационной основе.

Были обсуждены работы по открытию центров и филиалов DOST в регионах, а также сообщено о дальнейшем расширении сети центров DOST.

Было отмечено, что модель DOST, являющаяся успешным примером социальных реформ в Азербайджане, высоко оценена и на международном уровне, и что за прошедший период агентство DOST было удостоено многих международных наград и сертификатов. Указано, что в настоящее время ряд стран заинтересован в изучении опыта DOST и его применении, а также проводится обмен опытом с этими странами в данной области.

На заседании был представлен отчет о деятельности Агентства за 9 месяцев 2024 года, а также обсуждены деятельность центров DOST, предстоящие задачи и приоритеты.

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