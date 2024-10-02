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Новые судьи в Верховном и Апелляционных судах Азербайджана

10:42 1208

В Бакинский, Гянджинский, Сумгаитский, Шекинский и Ширванский апелляционные суды будут назначены новые судьи.

Это нашло отражение в «Представлении о назначении судей ряда судов», которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Кроме того, новые судьи назначаются и в Верховный суд. Это также нашло отражение в «Представлении о назначении судей ряда судов». Согласно проекту, судьями Верховного суда будут назначены Ильгар Джафаров, Сарвар Велиев, Рагиб Гурбанов, Вюсала Бахышева и Рашад Гасанов.

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