Новые судьи в Верховном и Апелляционных судах Азербайджана

В Бакинский, Гянджинский, Сумгаитский, Шекинский и Ширванский апелляционные суды будут назначены новые судьи.

Это нашло отражение в «Представлении о назначении судей ряда судов», которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Кроме того, новые судьи назначаются и в Верховный суд. Это также нашло отражение в «Представлении о назначении судей ряда судов». Согласно проекту, судьями Верховного суда будут назначены Ильгар Джафаров, Сарвар Велиев, Рагиб Гурбанов, Вюсала Бахышева и Рашад Гасанов.