Украинцы уничтожили российское «Небо»
11:05 1867
Подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции «Небо-М», сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что уничтожение указанной станции должно снизить способность российской армии выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели: «Уничтожение РЛС «Небо-М» создаст благоприятный воздушный коридор для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-E».
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