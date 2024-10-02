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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Украинцы уничтожили российское «Небо»

11:05 1867

Подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции «Небо-М», сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что уничтожение указанной станции должно снизить способность российской армии выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели: «Уничтожение РЛС «Небо-М» создаст благоприятный воздушный коридор для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-E».

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