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Азербайджанские подростки настолько суровы

Ульвия Худиева, собкор
11:21 1535

За последние 2-3 дня среди азербайджанских школьников произошло несколько разборок, закончившихся убийствами и нанесением тяжких телесных повреждений.

Как сообщает haqqin.az, ученик 11-го класса бакинской средней школы №71 Х.Гулиев был убит своим сверстником, 16-летним Ю.Мирзоевым, с применением холодного оружия. Инцидент произошел 2 октября во внеучебное время. Совершивший преступление подросток перестал учиться после 9-го класса.

Утверждается, что между подростками возник конфликт в социальной сети. Они договорились встретиться, чтобы продолжить выяснение отношений. Во время встречи Мирзоев ударил своего сверстника ножом в область бедра. Хотя рана не была смертельной, подросток потерял много крови и скончался в больнице. Мирзоев задержан полицией. Прокуратура Сабунчинского района опубликовала заявление по поводу происшествия. Сообщается, что 2 октября в прокуратуру района поступила информация о смерти несовершеннолетнего Гулиева в больнице. Расследованием установлено, что несовершеннолетний Мирзоев во время возникшего между ними спора в поселке Забрат нанес ножевое ранение в область бедра Гулиеву, что привело к его смерти в больнице от потери крови. По факту возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

Еще один подобный случай произошел в Шамкире. В селе Махмудлу вечером 1 октября во время ссоры между двумя подростками один из них нанес другому ножевое ранение в область сердца. По данным прокуратуры Шамкирского района, следствием установлено, что несовершеннолетний намеренно нанес ножевое ранение другому подростку, что привело к его смерти. Совершивший убийство подросток - ученик 10-го класса, а убитый учился в местном профессиональном лицее. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», подросток задержан в качестве подозреваемого. Ведется предварительное следствие.

В Хачмазе же ученик средней школы № 9 ранил своего одноклассника ножом. Пострадавший был прооперирован, а другой ученик задержан как подозреваемый.

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