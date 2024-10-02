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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Жителей столицы Ливана попросили эвакуироваться

обновлено 11:37
11:37 762

Армия обороны Израиля выпустила обращение, в котором призвала жителей южных районов Бейрута на время покинуть свои дома. В сообщении военных говорится, что некоторые жилые здания находятся вблизи объектов, связанных с «Хезболлой».

«Против них израильская армия предпримет действия в ближайшем будущем», - заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

*** 11:20

Семь человек были убиты в ходе израильской атаки, нацеленной на штаб-квартиру «Исламского управления здравоохранения» (согласно израильским СМИ, связано с «Хезболлой») в районе Бачура в Бейруте. Такие цифры привел Минздрав Ливана.

Штаб-квартира, подвергшаяся атаке, расположена в многолюдном жилом районе на окраине коммерческого центра Бейрута, где находится канцелярия премьер-министра, и всего в нескольких метрах от здания ливанского парламента. Это первый израильский удар вблизи центра Бейрута.

За ночь было нанесено еще пять авиаударов по целям в южном пригороде Дахия.

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