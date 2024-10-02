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Ильхам Алиев поздравляет...

11:45 521

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю Дня германского единства, который отмечается 3 октября.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня германского единства. Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-германских отношений. Верю, что мы и впредь будем предпринимать совместные усилия, направленные на укрепление и расширение дружественных отношений между нашими странами, в том числе нашего взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Выражаю надежду на тесное сотрудничество с Германией в рамках COP29, которая пройдет в Баку в ноябре», - говорится в поздравительном послании президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также направил президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю поздравительное послание по случаю национального праздника этой страны.

В послании отмечается, что Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию связей с Кореей: «Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов».

Президент Ильхам Алиев поздравляет и президента Иракской Республики Абделя Латифа Джамала Рашида по случаю национального праздника этой страны.

«От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Ирак. Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и впредь, наше сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов будет расширяться. В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирака – постоянного благополучия и процветания».

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