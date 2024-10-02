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Израиль наносит авиаудары по Бейруту
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Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет»

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11:53 744

Ведущий российской радиостанции «Комсомольская правда» Иван Панкин призвал к скорейшему завершению военных действий в Украине.

«СВО» нужно как можно скорее заканчивать - не в смысле отступать, нужно заканчивать быстро! Не надо говорить: «Мы еще не начинали»! Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет! Так и хочется написать и крикнуть «Нет войне!» Но кому написать, к кому обратиться (неизвестно)», - сказал Панкин.

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