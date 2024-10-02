В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану

По данным издания, с учетом масштабов обстрела Ирана ожидается, что Тель-Авив «ответит прямым ударом по иранским объектам». В качестве основных целей рассматриваются объекты нефтяной инфраструктуры.

Израиль, объявивший о подготовке удара по Ирану в ответ на массированную иранскую ракетную атаку, попытается нанести максимальный ущерб экономике исламской республики, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц.

«Это не исключает других вариантов, но, безусловно, в израильском ответе должен быть элемент кинетики» с целью решить основные проблемы», - сказал научный сотрудник вашингтонского Еврейского института национальной безопасности Америки Яаков Амидрор, бывший советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Тель-Авив также может ударить по ракетным установкам, участвовавшим в атаке во вторник. Именно в подобном «альтернативном варианте» пытались, по сведениям газеты, убедить израильскую сторону западные столицы. Эксперты также не исключают, что мишенями для ударов Израиля станут высокопоставленные иранские представители.

Как сообщалось ранее, Израиль в качестве ответа на ракетный обстрел со стороны Ирана может нанести удар по поддерживаемым Тегераном формированиям или непосредственно силам Корпуса стражей исламской революции в Сирии или Йемене.

The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что израильские власти заверили США, что не считают нужным незамедлительно атаковать Иран в ответ на его ракетный удар: «Несколько высокопоставленных представителей администрации США заявили в среду на условиях анонимности: израильские официальные лица в частном порядке разъяснили, что они не ощущают потребности нанести ответный удар по Ирану - без промедлений и в большом масштабе».

Высокопоставленный представитель властей европейской страны пояснил газете, что Тегеран давно дал понять: атака на объекты нефтяной и газовой сферы станет для него красной линией.

По данным издания, Вашингтон убеждает израильские власти дать сбалансированный ответ, однако в Европе обеспокоены тем, что США могут оказывать недостаточное давление на Израиль. В американской администрации поясняют, что, хотя израильские власти намеревались действовать сдержанно в отношении Ирана, в процесс принятия решений могут вмешаться внутриполитические факторы.

Представитель Белого дома также сказал газете, что Израиль не обсуждал с США возможность удара по иранским ядерным объектам.