Fitch повысило рейтинги Банка ABB

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинги Банка ABB и повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня BB- до уровня BB. Рейтинг устойчивости банка также был повышен с bb- до bb. Прогноз по рейтингу установлен как «Позитивный».

Повышение рейтингов связано с высокими результатами консолидированной финансовой отчетности Банка ABB за первое полугодие 2024 года и его сильной капитальной позицией. По прогнозам агентства, в среднесрочной перспективе качество активов и прибыльность Банка ABB будут продолжать укрепляться.

Повышение рейтинга устойчивости Банка ABB отражает стабильное финансовое состояние банка. Надежная структура баланса способствует дальнейшему улучшению качества активов, поддержанию высокой прибыльности, а также укрепляет позицию по капиталу и ликвидность банка.

По прогнозам экспертов агентства, операционная прибыльность останется на высоком уровне и в среднесрочной перспективе.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.