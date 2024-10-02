USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Израиль наносит авиаудары по Бейруту
Новость дня
Израиль наносит авиаудары по Бейруту

Пезешкиан: «До полного освобождения Палестины...»

12:11 1810

Иран будет поддерживать палестинцев и силы сопротивления «до полного освобождения Палестины». Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на проходящем в Катаре третьем саммите участников Диалога по сотрудничеству в Азии.

«Мы продолжим поддерживать палестинское сопротивление до полного освобождения Палестины. Мы считаем это своей обязанностью в палестинском вопросе и твердо стоим на такой позиции», - сказал Пезешкиан.

Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 14:15
14:15 2410
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 3788
Нефть: скорей по $50, чем $100
Нефть: скорей по $50, чем $100 наш обзор
2 октября 2024, 23:47 5371
Али Асадов на переговорах с Лукашенко
Али Асадов на переговорах с Лукашенко фото
13:40 641
«Зерновая война» между Россией и Казахстаном
«Зерновая война» между Россией и Казахстаном
13:36 1234
Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС
Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС
13:05 1535
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану!
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану! главная тема
03:53 8183
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат наш спецреп
2 октября 2024, 20:03 5790
Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем»
Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем» обновлено 12:49
12:49 3753
В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану
В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану новость дополнена
11:57 1483
Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет»
Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет» видео
11:53 3581

ЭТО ВАЖНО

Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 14:15
14:15 2410
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана?
КСИР изолировал Хаменеи и отрезал Пезешкиана? наша корреспонденция
12:33 3788
Нефть: скорей по $50, чем $100
Нефть: скорей по $50, чем $100 наш обзор
2 октября 2024, 23:47 5371
Али Асадов на переговорах с Лукашенко
Али Асадов на переговорах с Лукашенко фото
13:40 641
«Зерновая война» между Россией и Казахстаном
«Зерновая война» между Россией и Казахстаном
13:36 1234
Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС
Израиль объявил о ликвидации лидеров ХАМАС
13:05 1535
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану!
Советник Нетаньяху в интервью haqqin.az: Израиль готовит сокрушительный удар по Ирану! главная тема
03:53 8183
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат
У Baku Steel Company: безмолвные переплетения металла словно кричат наш спецреп
2 октября 2024, 20:03 5790
Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем»
Лукашенко: «Раз Ильхам Алиев говорит, значит, будем» обновлено 12:49
12:49 3753
В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану
В мире гадают, каков будет ответ Израиля Ирану новость дополнена
11:57 1483
Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет»
Российский пропагандист предложил побыстрее закончить войну: «До добра не доведет» видео
11:53 3581
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться