Пезешкиан: «До полного освобождения Палестины...»

Иран будет поддерживать палестинцев и силы сопротивления «до полного освобождения Палестины». Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на проходящем в Катаре третьем саммите участников Диалога по сотрудничеству в Азии.

«Мы продолжим поддерживать палестинское сопротивление до полного освобождения Палестины. Мы считаем это своей обязанностью в палестинском вопросе и твердо стоим на такой позиции», - сказал Пезешкиан.