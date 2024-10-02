Пезешкиан: «До полного освобождения Палестины...»
12:11 1810
Иран будет поддерживать палестинцев и силы сопротивления «до полного освобождения Палестины». Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на проходящем в Катаре третьем саммите участников Диалога по сотрудничеству в Азии.
«Мы продолжим поддерживать палестинское сопротивление до полного освобождения Палестины. Мы считаем это своей обязанностью в палестинском вопросе и твердо стоим на такой позиции», - сказал Пезешкиан.
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